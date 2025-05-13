Нидерланды и Австралия хотят добиться от ИКАО переговоров с РФ по делу MH17

Нидерланды и Австралия попросили Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) приказать Российской Федерации вернуться в переговоры о крушении самолета MH17. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Нидерландов.

Как говорится в сообщении, в понедельник, 12 мая, Совет ИКАО признал Россию ответственной за катастрофу и нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Сообщается, что теперь Совет должен рассмотреть возможные меры по возмещению ущерба семьям погибших.

Самолет рейса MH17 упал 17 июля 2014 года на территории нынешней ДНР. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Суд в Гааге в ноябре 2022 года признал виновными в уничтожении самолета бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), главу разведки ДНР Сергея Дубинского и командира Леонида Харченко.

В феврале 2023 года международная следственная группа приостановила расследование уголовного дела о крушении Boeing. Следователи заявили, что обнаружили «убедительные признаки» того, что президент России Владимир Путин причастен к поставке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет. Москва все обвинения отрицает. МИД России также требовал «прекратить навязчивые попытки безосновательно возложить» вину на РФ.

В июне 2024 года Россия вышла из споров о крушении судна, назвав причиной отказ ИКАО проводить независимое расследование.