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Коммерсантъ FM
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Российские карты «Мир» начали принимать в Иране

Центробанк (ЦБ) Ирана сообщил, что на территории страны для россиян стали доступны расчеты картой «Мир». Операции в том числе могут производиться с помощью технологии бесконтактной оплаты (NFC) и смартфонами через приложение Mir Pay.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В настоящее время в иранской платежной сети доступны NFC-платежи, включая мелкие покупки без ввода PIN-кода. Эта функция также реализована для платежей через приложение Mir Pay в рамках интеграции сетей Shetab и "Мир"»,— приводит ТАСС сообщение ЦБ Ирана.

Эти функции стали второй частью процесса интеграции платежных систем России и Ирана. Следующий этап — введение ответной возможности для иранцев расплачиваться своими картами с платежной системой Shetab на территории России.

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