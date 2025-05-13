В Башкирии рассмотрят законопроект о штрафе за неоплату парковочного места

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят законопроект о введении штрафа за уклонение от платы за пользование платной парковкой. Предлагаемый размер штрафа — 1,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения планируют внести изменения в Кодекс республики об административных правонарушениях.

«В июне в деловом центре Уфы заработает система платной парковки. Чтобы с первых дней механизм действовал четко и без сбоев, нужно заблаговременно подготовить всю необходимую нормативную правовую базу», — отметил председатель Курултая Константин Толкачев. Он добавил, что введение платной парковки разгрузит деловой центр и сделает Уфу более комфортной.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне-июле этого года в центре Уфы планируется разметить 1188 платных парковочных мест, в тестовом режиме они начнут использоваться уже в мае. Под платные парковки выделены участки девяти улиц: Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского. Час парковки будет стоить 40 руб. От платы освободят автомобили экстренных служб, перевозящие инвалидов, ветеранов ВОВ и боевых действий, многодетных семей и электромобили. Также парковка до 20 минут будет бесплатной в выходные дни.

Майя Иванова