Бразилия начнет строить малые АЭС совместно с «Росатомом»

Власти Бразилии заключат контракт с «Росатомом» по строительству малых модульных реакторов. Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации начать сотрудничество как можно скорее. Об этом сообщает министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«"Росатом" — единственная компания в мире, у которой эти реакторы уже действуют в коммерческом режиме»,— сказал господин Сильвейра журналистам (цитата по газете Estado). На первом этапе сотрудничества стороны изучат потенциал Бразилии в области строительства реакторов. Затем Бразилия и «Росатом» могут приступить к завершению строительства третьего энергоблока АЭС «Ангра» в штате Рио-де-Жанейро и созданию новых атомных станций.

На данный момент изучено лишь 26% недр Бразилии, при этом запасы урана в стране оцениваются как одни из самых больших в мире, отметил министр. По его оценкам, строительство атомных электростанций будет иметь решающее значение для будущего энергетики. Они вырабатывают энергию, которая не загрязняет окружающую среду. Это позволит заменить ТЭС, которые продолжают работать на мазуте, и обеспечить экологическую безопасность лесов Амазонии, подчеркнул Алешандри Сильвейра.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с Владимиром Путиным 9 мая выступил за дальнейшее развитие сотрудничества с Россией.