Крупнейший российский производитель пива запускает производство холодного чая

Крупнейший производитель пива в России, компания AB InBev Efes, объявил о начале выпуска нового продукта — холодного чая с витаминами под брендом Zeno. Об этом “Ъ” рассказали в компании.

Холодный чай Zeno будет представлен двумя вкусами: зеленый чай и черный чай с лимоном. Производство уже запущено на заводах в Омске и Иваново. Выход в данный сегмент связан с растущим спросом потребителей на безалкогольные напитки и холодный чай, поясняет гендиректор AB InBev Efes Николай Тюрников. По данным компании, за последние три года продажи безалкогольных напитков в российской рознице, включая холодный чай, выросли на 23%, а количество покупателей достигло 6,5 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пивовары не жалеют заварки».