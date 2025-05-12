Главные новости за 12 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Доход бюджета Кубани в I квартале 2025 года увеличился почти на 10%. С января по март 2025 года в консолидированный бюджет края поступило 116,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов.

Количество бронирований летнего отдыха в Крыму возросло на 44%. Наибольшей популярностью среди крымских курортов пользуется Коктебель, демонстрирующий почти двукратный рост бронирований.

Заключения по II этапу реконструкции цирка в Краснодаре ожидают в конце года. Второй этап предусматривает восстановление здания и строительство подземной парковки на 192 машино-места.

Супруги Копайгородские не признают вину в получении еще двух взяток. Адвокат экс-чиновника Иван Миронов назвал обвинения «предельно абстрактными» и «абсурдными».

Кубань лидирует по объему выдачи ипотеки в ЮФО. В I квартале 2025 года объем ипотечного кредитования в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снизился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб.

В Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение из-за непогоды. Местами в крае прогнозируется сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 20 м/с.

Сочи в майские праздники посетили около 357 тыс. туристов. Средняя заполняемость коллективных средств размещения составила около 81%, а в ряде объектов достигала 89%.

Оборот предприятий потребительской сферы Кубани вырос на 7,4%. Оборот в первом квартале 2025 года достиг 1,5 трлн руб.

В Краснодаре более 40 улиц останутся без света 13 мая. Отключение электроэнергии затронет не все дома, расположенные на указанных улицах, а некоторые из них.