Сочи в майские праздники посетили около 357 тысяч туристов

В период майских праздников Сочи посетили порядка 357 тыс. туристов. Такие данные озвучены по итогам анализа загрузки объектов размещения и пассажиропотока на ключевых транспортных узлах города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Средняя заполняемость коллективных средств размещения составила около 81%, а в ряде объектов достигала 89%, что сопоставимо с летними показателями. Дополнительным фактором роста турпотока стало одновременное функционирование пляжной зоны и горнолыжной инфраструктуры, что обеспечило разнообразие туристических предложений. Как отметил глава муниципалитета Андрей Прошунин, Сочи вновь оказался в числе лидеров по числу бронирований как для индивидуальных, так и для семейных и оздоровительных поездок, а подготовка к летнему сезону уже сейчас ведется с акцентом на безопасность и комфорт.

Горнолыжный сезон на Красной Поляне официально завершился 11 мая и стал самым продолжительным за последние годы благодаря климатическим особенностям Цирка-2. За зиму на курорте отдохнули 410 тыс. гостей, что на 10% больше, чем годом ранее. Основной аудиторией остались семьи с детьми, увеличился и интерес к активному отдыху — реализовано свыше 350 тыс. ски-пассов и прогулочных билетов, рост составил 20% в годовом выражении.

По состоянию на начало мая средний уровень бронирования номерного фонда на лето составляет 73%.

Вячеслав Рыжков