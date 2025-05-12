Кубань лидирует по объему выдачи ипотеки в ЮФО

По данным Южного главного управления Банка России, в первом квартале 2025 года совокупный объем ипотечного кредитования в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снизился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Сокращение выдачи наблюдается третий квартал подряд. В числе регионов с наибольшим объемом ипотечных ссуд в ЮФО — Краснодарский край (23,6 млрд руб.) и Ростовская область (14,6 млрд руб.), в СКФО — Ставропольский край (7,6 млрд руб.). Специалисты объясняют сохраняющийся интерес к ипотечному финансированию в этих субъектах привлекательностью недвижимости и миграционным приростом, пишет «Федеральный Бизнес Журнал Юг».

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Максимальное снижение объемов ипотечного кредитования в годовом выражении зафиксировано в Чеченской Республике (-73,5%), Карачаево-Черкесии (-61,1%) и Ингушетии (-56,4%). В Банке России отмечают, что негативная динамика вызвана завершением действия безадресных льготных программ и изменением условий по ряду других инициатив. На рыночные кредиты дополнительное давление оказывает рост процентных ставок. При этом сокращение происходит на фоне высоких показателей 2023–2024 годов, что, как полагают регуляторы, способствует снижению внутреннего спроса и инфляционного давления.

Средний размер ипотечного кредита в первом квартале составил 4,1 млн руб. в ЮФО (+14,7%) и 3 млн руб. в СКФО (+29,6%). Ипотечный портфель, по данным на 1 апреля, достиг в ЮФО 1,8 трлн руб. (53,3% всего розничного кредитного портфеля округа), в СКФО — 523,5 млрд руб. (48%). Средневзвешенная ставка с учетом льготных программ в марте составила 6,98% в ЮФО и 8,27% в СКФО, что ниже на 1,13 и 1,09 п.п. соответственно по сравнению с прошлогодними значениями.

Вячеслав Рыжков