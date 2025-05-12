Оборот предприятий потребительской сферы Кубани вырос на 7,4%

Оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края в первом квартале 2025 года достиг 1,5 трлн руб., увеличившись на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост зафиксирован во всех сегментах отрасли, сообщили в краевом департаменте потребительской сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Наибольшую динамику показал сектор бытовых услуг, где объем выручки составил 37,5 млрд руб., увеличившись на 27%. Оборот общественного питания вырос на 13,4%, до 35,9 млрд руб. Розничная торговля прибавила 9,5%, достигнув 680,4 млрд руб. Оптовая торговля, крупнейшая по объему, показала рост на 4,6%, до 782 млрд руб.

По словам главы департамента Романа Куринного, увеличение оборотов в потребительских отраслях положительно сказывается на налоговых поступлениях, формируя дополнительную финансовую базу для регионального развития. За отчетный период предприятия отрасли направили в бюджет 18,6 млрд руб., что на 8,9% (или 1,5 млрд руб.) больше, чем годом ранее.

Основные доходы обеспечили НДФЛ — 6,7 млрд руб., налог на прибыль — 5,9 млрд руб. и акцизы на алкогольную продукцию — 3 млрд руб. Средняя зарплата в крупных и средних компаниях потребсферы выросла на 13,5%, составив 61,7 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков