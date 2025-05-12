Количество бронирований летнего отдыха в Крыму возросло на 44%

Россияне активно бронировали летний отдых в Крыму во время майских каникул 2025 года. По данным платформы для отелей Travelline, за последние две недели число бронирований на полуострове увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, значительно опережая показатели Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью среди крымских курортов пользуется Коктебель, демонстрирующий почти двукратный рост бронирований. За ним следуют Евпатория (+76%), Ялта (+58%), Алушта (+45%), Судак (+43%) и Феодосия (+36%). Летние месяцы бронируются на 40-60% активнее, чем в 2024 году, а на осенний период прирост достигает почти 100%.

Цены на крымских курортах в среднем поднялись на 20-30% и составляют 11,9-12,6 тыс. руб. за номер на двоих. Наиболее заметный рост отмечен в Судаке (40%) и Евпатории (30-35%). Севастополь также пользуется высоким спросом: бронирования на июнь-июль выросли вдвое, на август — втрое, при этом средние цены увеличились не более чем на 15%, до 10 тысяч рублей за номер.

Согласно статистике, основную часть туристов в Крыму составляют жители Москвы и Московской области — около 38% всех бронирований. На втором месте — Краснодарский край (10%), далее следуют Санкт-Петербург (8%), Ростовская область (7%), Воронежская и Нижегородская области (по 2%).

Вместе с тем, в Краснодарском крае наблюдается спад: бронирования на летние месяцы за последние две недели снизились в среднем на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Положительную динамику показывают только Туапсе (+33%), Сириус (+27%), Ейск (+16%) и Адлер (+4%). В Кабардинке, Дивноморском, Анапе и Витязево зафиксировано снижение на 30-60%, в Сочи — на 20%, в Геленджике — на 17%. Несмотря на падение спроса, цены в Краснодарском крае выросли в среднем на 7% и составляют 13-15 тыс. руб. за номер, что выше крымских показателей.

Анна Гречко