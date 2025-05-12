Доход бюджета Кубани в I квартале 2025 года увеличился почти на 10%

С января по март 2025 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 116,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов — это на 9,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Наибольший прирост поступлений обеспечил налог на доходы физлиц — 36,4 млрд руб., что на 19% выше показателя первого квартала 2024 года. Основной вклад внесли предприятия транспортировки и хранения (+1,9 млрд руб.), торговли (+0,7 млрд руб.), строительства (+0,5 млрд руб.) и пищевой промышленности (+0,2 млрд руб.).

Кроме того, увеличились поступления от акцизов — на 8,6% и по специальным налоговым режимам — на 5,4%. В 2024 году общий объем доходов бюджета края составил более 566 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по итогам 2024 года консолидированный бюджет Краснодарского края пополнился на 521,7 млрд руб., что на 61,2 млрд руб. больше аналогичного показателя предыдущего года. Наибольший вклад в доходную часть внес НДФЛ (36,9%), за ним следует налог на прибыль (23,6%).

Нурий Бзасежев