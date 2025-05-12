В Краснодаре более 40 улиц останутся без света 13 мая

«Краснодарэлектросеть» временно ограничит подачу электроэнергии более чем по 40 улицам города 13 мая в разные временные интервалы. Об этом сообщает ЕДДС краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 13:00 до 17:00 электричество будет отсутствовать у жителей улиц Братьев Игнатовых, Кубанонабережной, Фрунзе, а также Длинной.

Более продолжительное отключение запланировано с 9:00 до 17:00. Оно затронет свыше 70 адресов на 40 улицах, включая Красных Партизан, Северную, Рашпилевскую, Гоголя, Гимназическую, Красную, Кубанскую, Тюляева, Почтовое отделение, Железнодорожную, Восточную, Вавилова, Придорожную, Березовую, Кирпильскую, Лесопосадочную, Батуринскую, Троицкую, Тувинскую, Должанскую, Цветочную, Среднюю, Цветную, 1-ю Первомайскую, Звездный переулок, Апшеронскую, Екатеринодарскую, Семеновскую, Геодезическую, Домбайскую, Центральную, Яснополянскую, Оренбургскую, Московскую, Макаренко, Ушакова, Седина, Янковского, Леваневского, Базовскую, Серова, Украинскую и Крупской.

Отключение электроэнергии затронет не все дома, расположенные на этих улицах, а некоторые из них. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» («Краснодарэлектросеть») по телефону 255-45-66.

Алина Зорина