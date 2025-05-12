В Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Краснодарского края утром и до конца суток 13 мая, а также в течение суток 14 мая местами действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

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Местами в восточной и южной частях региона, кроме Черноморского побережья от Анапы до Магри и Сочи, ожидается ухудшение погодных условий. В крае прогнозируется сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 20 м/с.

На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной части Краснодарского края (Апшеронский, Лабинский, Мостовский, Курганинский, Отрадненский районы) ожидаются подъемы воды. В некоторых местах уровень воды может превысить критические отметки.

Алина Зорина