Заключения по II этапу реконструкции цирка в Краснодаре ожидают в конце года

Заключение государственной экспертизы по второму этапу реконструкции Краснодарского государственного цирка будет готово до конца 2025 года. Ранее планировалось получить документ к маю, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на департамент строительства Кубани.

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Необходимость проведения дополнительных работ обнаружили во время первого этапа реконструкции. Сроки сдвинули из-за необходимости корректировки проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости.

Работы на объекте продолжаются: строители готовится к выносу тепловых сетей. Второй этап реконструкции предусматривает восстановление здания и строительство подземной парковки на 192 машиноместа.

Краснодарский государственный цирк, открытый в июле 1970 года, закрыли на реконструкцию в январе 2023 года после 50 лет эксплуатации. Проект обновления разработало ООО «Архитектурное наследие». Документацию по первому этапу направили на экспертизу в конце августа 2024 года. Строительные работы в здании планировали начать во втором квартале 2024 года. Их выполняла курганская компания «Арагацстрой».

Первый этап включал демонтаж чаши бассейна, разбор мощения и вывоз инженерных коммуникаций из зоны реконструкции. Второй этап предусматривает восстановление здания цирка и строительство подземной парковки на 192 машиноместа. Завершение всех работ запланировано до 2026 года.

Анна Гречко