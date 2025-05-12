Супруги Копайгородские не признают вину в получении еще двух взяток

Бывший глава администрации Сочи Алексей Копайгородский и его супруга, проходящие по делу о вымогательстве и растрате в особо крупном размере, не признают вину по новому эпизоду, связанному с получением двух взяток от представителей строительного бизнеса. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-чиновника Иван Миронов, назвав обвинения «предельно абстрактными» и «абсурдными» по своей сути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2022 года один из застройщиков якобы передал супругам Копайгородским 35 млн руб., на которые была приобретена недвижимость в Сочи и оформлена на супругу бывшего мэра. Адвокат отметил, что в этот период Янина Копайгородская состояла в другом браке и занималась собственным бизнесом. Другой застройщик, допрошенный в рамках предварительного расследования, заявил о перечислении 24 млн руб. на строительные и ремонтные работы по тому же адресу. Также оба бизнесмена утверждают, что регулярно, в течение почти двух лет, передавали Алексею Копайгородскому крупные суммы наличными через его супругу.

Вячеслав Рыжков