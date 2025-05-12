Главные новости за 12 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Банки и банкоматы в Петербурге в 2024 году выдали 4,01 трлн рублей наличных, это третий результат среди регионов, сообщает «Деловой Петербург». На первом и втором месте расположились Москва и Подмосковье.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник написал обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова, в котором попросил разробраться с игрушками в стиле аниме, сообщает RT. По словам парламентария, фигурки, изображающие детей и подростков в непристойных позах, открыто продаются в розницу и на маркетплейсах.

Совладелец «Охта групп» ночью 12 мая выпал из окна второго этажа в элитном жилом комплексе «Парадный квартал», сообщает «Фонтанка». Бизнесмен находится в реанимации Мариинской больницы, у него диагностировали травмы груди, головы и живота.

Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 274,9 тыс. рублей. Об этом сообщили агентства «Яндекс Недвижимость» и ЦИАН. В апреле рост цен составил 11,5% в годовом выражении.

Бывший замруководителя Следственного комитета по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти арсенал стрелкового оружия из зоны спецоперации в Ростовскую область, пишет ТАСС. Панжев был задержан в феврале этого года в качестве подозреваемого по п. «а, б» ч. 3 ст. 222 УК РФ.

Средняя номинальная зарплата в Петербурге, начисленная за февраль, превысила 115 тысяч рублей, в Ленобласти она чуть больше 85 тыс. рублей. Реальная зарплата по сравнению с последним месяцем зимы 2024 года снизилась в Петербурге на 0,3%.

Не стало народной артистки РСФСР, балерины и впоследствии педагога Михайловского театра Аллы Осипенко. Она скончалась на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) — клип музыкантов проверят на нарушение Закона о рекламе. В музыкальном видео заметили виски без необходимых плашек.

Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом) по факту нападения на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву. Накануне в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, готовившей репортаж о травмировании подростка, напал мужчина.