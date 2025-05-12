СКР возбудил уголовное дело после нападения на журналистку «78» на Грибакиных

Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом) по факту нападения на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео телеканала «78» Фото: Скриншот видео телеканала «78»

Как сообщили 12 мая в пресс-службе регионального СК, по данным следствия, накануне в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, готовившей репортаж о травмировании подростка, напал мужчина, который нанес ей не менее двух ударов в область лица, причинив физическую боль, а также телесные повреждения.

Ранее стало известно, что отдел дознания УМВД России по Невскому району города также возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровья).

По словам самой госпожи Чернышевой, она готовила материал о мальчике, который лишился фаланги пальцев после взрыва петарды. В доме, где подросток проживает с родителями, она опрашивала соседей и пыталась узнать телефонный номер матери ребенка. Один из мужчин, к которому девушка подошла с вопросом, схватил ее за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил. Врачи диагностировали у журналистки сотрясение мозга и ушибы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность нападавшего. 56-летний местный житель для дальнейшего разбирательства был доставлен в отдел полиции. От пострадавшей приняли заявление.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет попросили проверить инцидент с тем, как одну из журналисток выгнали с пресс-подхода фигуристки Камилы Валиевой.

Валерия Мальцева, Андрей Цедрик