Экс-замглавы районного СК в Петербурге признался в вывозе оружия из зоны СВО

Бывший замруководителя Следственного комитета по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти арсенал стрелкового оружия из зоны спецоперации в Ростовскую область. Об этом со ссылкой на материалы дела экс-сотрудника СК 12 мая сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным информагентства, Панжев был задержан в феврале этого года в качестве подозреваемого по п. «а, б» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения). В ходе допроса свою вину он признал.

По версии следствия, перевезти несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты из ЛНР бывший замглавы районного СКР пытался в багажнике своего автомобиля. Среди силовиков в Петербурге Панжев известен по делу осужденного за наркоторговлю криминального авторитета Александра Курьякова, которое он вел. В 2023 году экс-сотрудник петербургского СК отправился в зону СВО, где возглавил одно из территориальных подразделений ведомства в Луганске.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что бывшего главу Санкт-Петербургского университета МВД доставили в отдел полиции за пьяное хулиганство в ресторане.

Андрей Цедрик