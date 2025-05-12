Средняя зарплата в Петербурге превысила 115 тысяч рублей
Средняя номинальная зарплата в Петербурге, начисленная за февраль, превысила 115 тысяч рублей, в Ленобласти она чуть больше 85 тыс. рублей. Такие цифры приводит Петростат.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Реальная зарплата по сравнению с последним месяцем зимы 2024 года снизилась в Петербурге на 0,3%. В области, наоборот, увеличились на 6,5%.
По словам специалистов, к уровню конца февраля 2025 года в Ленобласти объем задолженности увеличился на 1,8%, к уровню конца марта 2024 года — в 4,8 раза.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что зарплата петербургских пекарей и кондитеров выросла на 12,3 тыс. рублей. В среднем указанные специалисты получают 82,1 тыс. рублей.