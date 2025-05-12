«Квадрат» в новостройках Петербурга подорожал до 274 тысяч рублей

Квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 274,9 тысяч рублей. Об этом сообщили агентства «Яндекс Недвижимость» и ЦИАН. В апреле рост цен составил 11,5% в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Несмотря на снижение покупаетельского спроса, цены на квадратные метры растут и в других городах-миллионниках. В среднем по России «квадрат» обойдется покупателю в 185-187,7 тыс. рублей. Дороже всего покупать жилье в Москве — 403,1 тыс. рублей (+15,2%).

По словам девелоперов, стоимость жилья растет на фоне инфляции, удорожания стройматериалов и рабочей силы. Для поддержания спроса застройщики активно используют «Семейную ипотеку» и рассрочки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что каждую десятую квартиру в новостройках Ленобласти покупают участники СВО и члены их семей.

Андрей Маркелов