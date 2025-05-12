Совладельца «Охта групп» доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии

Совладелец «Охта групп» ночью 12 мая выпал из окна второго этажа в элитном жилом комплексе «Парадный квартал», сообщает «Фонтанка».

Сейчас 83-летний бизнесмен находится в реанимации Мариинской больницы, у него диагностировали травмы груди, головы и живота. По словам соседей пострадавшего, у него и ранее случались приступы. В момент происшествия рядом с предпринимателем никого не было.

«Охта групп» известна по работе на рынке недвижимости Петербурга и Северо-Запада. Компания была основана в 2003 году. Среди проектов организации жилые комплексы «Александровский», «Екатерининский» и «Приморский квартал».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пытавшийся поджечь отделение банка в Купчино петербуржец состоит на учете в психоневрологическом диспансере. У него диагностировали биполярное расстройство.

Андрей Маркелов