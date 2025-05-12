Балерина Алла Осипенко скончалась в Петербурге на 93-м году жизни

Не стало народной артистки РСФСР, балерины и впоследствии педагога Михайловского театра Аллы Осипенко. Она скончалась на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

Госпожа Осипенко была ученицей Агриппины Вагановой. Имя уроженки Ленинграда «стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству». Более 20 лет Алла Осипенко прослужила в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (нынешний Мариинский театр). На сцене Михайловского театра она исполняла партию Клеопатры в балете Игоря Чернышева «Антоний и Клеопатра», а после карьеры балерины работала как педагог-репетитор. Также Алла Осипенко снималась в кино.

«Она была источником вдохновения и настоящим воплощением петербургской балетной школы, и сегодня ее наследие продолжает жить в учениках и зрителях, которые помнят лучезарную улыбку и огненный темперамент Аллы Осипенко»,— подчеркнули в Михайловском театре.

Информация о месте и времени прощания с Аллой Осипенко появится позже.

Татьяна Титаева