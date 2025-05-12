УФАС по Петербургу возбудило дело против Крида и Toxis из-за рекламы алкоголя

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) — клип музыкантов проверят на нарушение Закона о рекламе, сообщили 12 мая в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С жалобой на клип в антимонопольную службу обратился гражданин, который указал, что в видео, размещенном в соцсети «ВКонтакте», по его мнению, рекламируется алкоголь.

Ознакомившись с творением Егора Крида и Toxis, региональное УФАС установило, что в клипе действительно присутствует демонстрация виски, при этом пометка о рекламе отсутствует, так же, как и предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции. Помимо этого, ролик содержит ненормативную лексику и доступен неограниченному количеству пользователей (включая несовершеннолетних) социальной сети.

В УФАС напомнили, что реклама алкогольной продукции не должна размещаться в интернете (п. 8 ч. 2 ст. 21 Закона о рекламе) и использовать образы людей (п. 6 ч. 1 ст. 21). При этом, в соответствии с ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе, размещение подобной информации в интернете должно сопровождаться соответствующей пометкой. В свою очередь, исходя из ч. 6 ст. 5, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

По всем вышеперечисленным эпизодам в отношении ООО «В Контакте» и самих музыкантов ведомство возбудило дело. Если вина будет доказана, нарушителям грозит штраф, отметили в антимонопольной службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС нашло нарушение Закона о рекламе в информационной рассылке банка ВТБ.

Андрей Цедрик