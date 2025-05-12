Петербург вошел в тройку регионов-лидеров по объему выдачи наличных

Банки и банкоматы в Петербурге в 2024 году выдали 4,01 трлн рублей наличных, это третий результат среди регионов, сообщает «Деловой Петербург». На первом и втором месте расположились Москва и Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В столице жители сняли около 14 трлн рублей, в Московской области — 4,5 трлн рублей. За Петербургом следуют Краснодарский край (3,04 трлн рублей) и Татарстан (1,78 трлн рублей).

Согласно данным аналитиков, в первом квартале 2025 года банки и банкоматы в среднем выдают 39,3 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года россияне в среднем брали 40,9 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что каждый пятый житель Петербурга инвестирует по советам друзей и коллег.

Андрей Маркелов