Главные новости 12 мая. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 11 на 12 мая над Каменском был сбит беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

В отношении одного из руководителей Северо-Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике дирекции капитального строительства Северо-Кавказской железной дороги Романе Верике.

В Ростовской области на 21% снизилось количество разводов. Всего в 2025 году в регионе было зарегистрировано 4,7 тыс. расторжений браков.

Суд в Ростове заслушал показания свидетелей по делу бывшего замгубернатора Дона – министра транспорта Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). Были зачитаны показания соседа подсудимого и понятого.

За месяц в Ростовской области объем ипотечных сделок увеличился в 1,7 раза и составил 340 млн руб. В марте 2025 года средний размер выданных ипотечных кредитов в Ростовской области вырос до 4,18 млн руб.

В Ростовской области порядка 95% выпускников медицинских вузов трудоустроены в медучреждения региона. За последние три года в области по договору о целевом обучении было подготовлено 645 выпускников специалитета и 528 ординаторов.

Задержан подозреваемый в нападении на жительницу Волгодонска. Им оказался 37-летний житель Калмыкии.

В Волгодонском районе Ростовской области введен карантин по бешенству. Эксперты обнаружили заболевание у лисы.