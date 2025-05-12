Около 95% выпускников ростовского медвуза остаются работать в регионе
В Ростовской области порядка 95% выпускников медицинского вуза трудоустроены в медучреждения. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным министерства, за последние три года в регионе по договору о целевом обучении было подготовлено 645 выпускников специалитета и 528 ординаторов.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из-за неукомплектованности в Шолоховском районе приостановило работу родильное отделение центральной районной больницы.