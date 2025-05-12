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Около 95% выпускников ростовского медвуза остаются работать в регионе

В Ростовской области порядка 95% выпускников медицинского вуза трудоустроены в медучреждения. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным министерства, за последние три года в регионе по договору о целевом обучении было подготовлено 645 выпускников специалитета и 528 ординаторов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из-за неукомплектованности в Шолоховском районе приостановило работу родильное отделение центральной районной больницы.

Константин Соловьев

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