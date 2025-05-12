В Ростовской области в ночь на 12 мая отразили атаку БПЛА

В ночь с 11 на 12 мая средства радиоэлектронной борьбы отразили в Каменске атаку беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, – написал глава региона в своем Telegram-канале. – Информация уточняется».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 5 на 6 мая дежурные средства ПВО отразили на Дону атаку украинского БПЛА самолетного типа.

Владимир Андреев