В Ростовской области в ночь на 12 мая отразили атаку БПЛА
В ночь с 11 на 12 мая средства радиоэлектронной борьбы отразили в Каменске атаку беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, – написал глава региона в своем Telegram-канале. – Информация уточняется».
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 5 на 6 мая дежурные средства ПВО отразили на Дону атаку украинского БПЛА самолетного типа.