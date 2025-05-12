На Дону объем ипотечных сделок за месяц вырос в 1,7 раза

За месяц в Ростовской области объем ипотечных сделок увеличился в 1,7 раза и составил 340 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба банка Дом.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для сравнения аналитики брали показатели за март и апрель 2025 года. Так, в апреле банк оформил около 1,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 10,5 млрд руб. В марте эти показатели были на 30% ниже.

Ростовская область заняла девятое место по объему ипотек, Краснодарский край расположился на пятом месте (507 млн руб., рост в 1,5 раза). Лидерами по этим показателям стали Москва (2,4 млрд руб., снижение более чем в 1,2 раза), Подмосковье (1,3 млрд руб., рост почти в 1,2 раза) и Приморский край (560 млн руб., рост в 3,1 раза).

Мария Хоперская