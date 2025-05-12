В Ростовской области средний размер ипотечного кредита вырос на 7,2%

В марте 2025 года средний размер выданных ипотечных кредитов в Ростовской области составил 4,18 млн руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Показатель увеличился на 7,2% по сравнению с мартом 2024 года (3,9 млн руб). По среднему размеру выданного кредита в марте 2025 года Ростовская область заняла 12 место. Соседний Краснодарский край оказался на восьмой строчке с показателем 4,72 млн руб. (+1,9%).

Мария Иванова