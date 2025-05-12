Подозреваемого в попытке нападения на девушку в Волгодонске задержали

Правоохранители установили личность мужчины, которого подозревают в противоправных действиях в отношении жительницы Волгодонска. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД России Фото: пресс-служба МВД России

Ранее СМИ публиковали видео, на котором мужчина схватил девушку сзади дворе многоквартирного дома и начал уводить ее в неизвестном направлении. На помощь сопротивляющейся потерпевшей пришел подросток, который спугнул злоумышленника.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в Элисте задержали 37-летнего жителя Калмыкии. Мужчину доставили к следователю для допроса.

Как отмечается в сообщении, контроль за расследованием дела взял глава СК России Александр Бастрыкин.

Константин Соловьев