Губернатор Приморья считает опасными мысли об «усталости от войны»

Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в зоне СВО в настоящее время находятся «практически 60 тыс. приморцев». В мае прошлого года, по словам главы региона, на фронте находились 50 тыс. жителей края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олег Кожемяко в интервью местным телекомпаниям, выдержки из которого приводит пресс-служба правительства региона, признал, что «в последнее время слышны мысли об усталости от войны, звучит критика о чрезмерно больших тратах краевых ресурсов, которые уходят на фронт в ущерб решению мирных проблем». Губернатор считает, что «такая позиция недопустима и опасна».

«Мы разве можем бросить их (жителей региона, находящихся в зоне СВО.— “Ъ”) там? Они же не могут сказать, что устали, что им это надоело, что они бросят свои рубежи, окопы. Что оголят Белгородскую и Курскую области, чтобы враг зашел туда. Мы что, можем себе позволить бросить наших парней, наших земляков там одних, без поставок новых мобилизационных сил, вооружения? Мы своих не бросаем! И никогда не бросим!» — заявил господин Кожемяко.

Чиновник пообещал, что улицы, парки и скверы в Приморье назовут в честь участников СВО, совершивших подвиги. Размер региональной материальной помощи гражданам, заключившим контракт для участия в СВО, в Приморском крае с 1 апреля увеличен на 500 тыс. руб., до 2,1 млн руб. «В совокупности размер региональной и федеральной выплат составит 2,5 млн руб.»,— сообщала пресс-служба правительства региона.

Алексей Чернышев, Владивосток