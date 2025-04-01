В Приморье выплаты участникам СВО увеличили до 2,5 млн рублей

Размер региональной материальной помощи гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции, в Приморском крае с 1 апреля увеличивается на 500 тыс. руб., до 2,1 млн руб.

«В совокупности размер региональной и федеральной выплат составит 2,5 млн руб»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Получателями выплаты станут граждане, заключившие контракт военнослужащего и назначенные «на воинские должности в воинские части, принимающие участие в СВО или выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, а также в ходе вооруженной провокации».

Это уже третье увеличение размера региональный выплаты в Приморье в текущем году. В январе она выросла с 800 тыс. до 1 млн руб. С 20 февраля – до 1,6 млн руб. В мае прошлого года губернатор Приморья Олег Кожемяко говорил, что в СВО принимают участие 50 тыс. жителей края.

Алексей Чернышев, Владивосток