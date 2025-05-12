Авиакомпании Турции начнут штрафовать встающих с места до остановки самолета

Пассажиры турецких авиакомпаний отныне будут обязаны выплачивать административные штрафы за оставление своих мест до выключения табло «Пристегните ремни». Новые правила описаны в циркуляре турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авиакомпания Turkish Airlines — флагманский перевозчик страны — уже обратилась к своим бортпроводникам с призывом уделять особое внимание деликатному информированию пассажиров о новых правилах, сообщает газета Akdeniz Gerek.

Представитель Turkish Airlines сообщил турецкому СМИ, что новые правила — не только дисциплинарная мера, но и шаг, напрямую затрагивающий безопасность пассажиров. Вставание или открытие багажных отделений на движущихся самолетах ранее часто становились причинами несчастных случаев и травм.