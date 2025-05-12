На родине тренера Морозова в Ленобласти построят новый стадион за 62 млн рублей

Власти Ленинградской области направит 62,3 млн рублей на строительство нового стадиона в Луге. Объект разместится на Комсомольском проспекте. Заказчиком выступает администрация Лужского района, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект нового футбольного стадиона на Комсомольском проспекте в городе Луга Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Проект нового футбольного стадиона на Комсомольском проспекте в городе Луга Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Работы на объекте будут выполнены по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В проекте — футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны и спортивные сооружения. Завершить работы планируют в ноябре 2025 года, контракт с подрядчиком уже заключен, уточнили в правительстве Ленобласти.

«На территории района вырос Николай Морозов, легендарный тренер футбольной сборной СССР. Уверен, что благодаря новому стадиону появятся новые поколения талантливых спортсменов»,— прокомментировал планы по строительству стадиона в Луге зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Ивангороде. Новый социальный объект расположился на улице Федюнинского — там можно круглый год играть в футбол и волейбол.

Андрей Цедрик