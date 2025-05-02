Новый спорткомплекс в Ивангороде получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Ивангороде. Новый социальный объект расположился на улице Федюнинского — там можно круглый год играть в футбол и волейбол, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

«С фондом "Газпрома" работаем по комплексному развитию территорий. Новый ФОК стал финальным штрихом в квартале, который мы создали для переселенцев из аварийного жилья»,— прокомментировал появление новое спортивного объекта зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

По словам чиновника, параллельно в Ивангороде планируется завершить благоустройство набережной, а также территории рядом с Ивангородской крепостью, где областные власти намерены создать «новые точки притяжения».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стадион «Петровский» в Петроградском районе Петербурга планируют реконструировать без его разрушения. Об этом заявил председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

Андрей Цедрик