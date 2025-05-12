Союзроссахар: заморозки уничтожили 12% посевов сахарной свеклы в России

Заморозки повредили посевы сахарной свеклы на площади более 120 тыс. га. Об этом рассказал газете «Известия» председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин. По его словам, больше всего от понижения температуры пострадали Белгородская и Липецкая области. Также о гибели сахарной свеклы на площади 2,5 тыс. га сообщили в Курской области.

Всего по состоянию на 5 мая аграрии засеяли свыше 1 млн га сахарной свеклы. «Конечно, будет пересев, семена у нас для этого есть. Сейчас на местах идет обследование ситуации. Но лично мы никаких рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не видим»,— отметил господин Бодин.

По данным властей Ставрополья, из-за заморозков под угрозой оказалось 50% урожая плодовых деревьев. Среди них — абрикосы, черешня, персики и сливы. Яблони и груши низкие температуры затронули в меньшей степени. Глава Союза садоводов России в Крыму Татьяна Олейник сообщила «Известиям», что из-за погодных условий может погибнуть до 40% урожая косточковых. В Краснодарском крае ущерб для косточковых может достичь 15%.

На прошлой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут сделала позитивный прогноз об урожае в России. По оценке министерства, в 2025 году в стране планируется собрать 2,1 млн плодовых и ягод. Две волны заморозков на урожай не повлияют, добавила госпожа Лут.