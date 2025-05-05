Минсельхоз: заморозки не повлияют на урожай плодовых и ягод в России

В 2025 году в России планируется собрать около 2,1 млн т плодовых и ягод, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, две волны весенних заморозков не повлияют на урожай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня, 5 мая, премьер Михаил Мишустин вместе с госпожой Лут посетили североосетинское агропромышленное предприятие «Казачий хутор». По пути на предприятие господин Мишустин решил остановиться в яблоневом саду. Во время короткой прогулки председатель правительства поинтересовался у главы Минсельхоза об ожиданиях ведомства по поводу урожая плодово-ягодной продукции в этом году.

Оксана Лут напомнила, что садоводы столкнулись с двумя волнами заморозков. Первая прошла в конце марта, вторая — в начале мая. В первом случае понижение температуры в основном затронуло сады в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму и Адыгее. Вторая волна еще продолжается и повлияла на центр Поволжья. При этом министр назвала нанесенный ущерб небольшим по сравнению с 2024 годом.

«По предварительным данным, в садах нижний уровень (деревьев.— “Ъ”) у нас побило, по отдельным хозяйствам будет снижение 10–15%, но в целом мы пока идем по плану»,— добавила глава Минсельхоза (цитата по «Интерфаксу»).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Удар ниже яруса».