Минсельхоз: заморозки не повлияют на урожай плодовых и ягод в России
В 2025 году в России планируется собрать около 2,1 млн т плодовых и ягод, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, две волны весенних заморозков не повлияют на урожай.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Сегодня, 5 мая, премьер Михаил Мишустин вместе с госпожой Лут посетили североосетинское агропромышленное предприятие «Казачий хутор». По пути на предприятие господин Мишустин решил остановиться в яблоневом саду. Во время короткой прогулки председатель правительства поинтересовался у главы Минсельхоза об ожиданиях ведомства по поводу урожая плодово-ягодной продукции в этом году.
Оксана Лут напомнила, что садоводы столкнулись с двумя волнами заморозков. Первая прошла в конце марта, вторая — в начале мая. В первом случае понижение температуры в основном затронуло сады в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму и Адыгее. Вторая волна еще продолжается и повлияла на центр Поволжья. При этом министр назвала нанесенный ущерб небольшим по сравнению с 2024 годом.
«По предварительным данным, в садах нижний уровень (деревьев.— “Ъ”) у нас побило, по отдельным хозяйствам будет снижение 10–15%, но в целом мы пока идем по плану»,— добавила глава Минсельхоза (цитата по «Интерфаксу»).
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Удар ниже яруса».