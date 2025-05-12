Главные новости к утру 12 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае отказа России начать прекращение огня в понедельник, сообщает Axios. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ждет 30-дневное прекращения огня с российской стороны с 12 мая.

Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Детали уголовного дела не приводятся. Господин Гоге был назначен руководителем ведомства в 2021 году.

Банкиры предлагают разделить ответственность за хищение денег телефонными мошенниками с операторами связи: если банк был предупрежден о подозрительном номере и осуществил перевод, средства возвращает он, а если не получил эту информацию, то оператор связи.

В первом квартале карты рассрочки и дебетовые карты с опцией овердрафта показали рост выдачи — при снижении этого показателя в сегменте кредитных карт. Карты рассрочки и карты с овердрафтом обогнали кредитки и по среднему лимиту.

В Московском регионе практически исчерпаны предложения для крупных пользователей мощностей центров обработки данных (ЦОД). При этом стоимость размещения в столичном и ленинградском регионе за год выросла более чем на 30% и 10% соответственно.

Стоимость предоставления вагонов под перевозку угля обновила минимумы с начала 2023 года. По оценкам аналитиков, в апреле ставки снизились почти на 15%, и в операторском сегменте резерва для повышения рентабельности перевозок не осталось.

Снижение цен на нефть и ставок фрахта способствовало росту экспорта российского сырья. По итогам апреля отгрузки через порты выросли до 448 тыс. тонн в сутки, вернувшись к уровню декабря, до введения масштабных санкций США.

Массовый переход потребителей к сберегательной модели и рост конкуренции негативно сказываются на финансовых результатах непродовольственной розницы. Половина крупнейших сетей в этом году может зафиксировать убыток, а для части его размер вырастет в несколько раз. Тенденция приведет к росту вакантности в торгцентрах, если сети начнут массово закрывать убыточные магазины.

Администрация президента США Дональда Трампа готовится принять от королевской семьи Катара реактивный самолет Boeing 747-8, который называют «летающим дворцом». Его стоимость — около $400 млн. Сам президент назвал сделку «очень публичной и прозрачной».