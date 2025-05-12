Axios: Зеленский прилетит в Стамбул, даже если Россия откажется от перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае отказа России начать прекращение огня в понедельник. Об этом изданию Axios сообщил анонимный украинский чиновник. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ждет 30-дневное прекращения огня с российской стороны с 12 мая.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной и пригрозил санкциями, если оно «не будет соблюдаться». В субботу Владимир Зеленский поговорил с Дональдом Трампом по телефону и подчеркнул, что они готовы к безусловному прекращению огня, начиная с понедельника.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил властям Украины встретиться в Стамбуле 15 мая и возобновить прямые переговоры. Владимир Зеленский настаивал, чтобы боевые действия прекратились до встречи в Турции. Президент России говорил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в ходе переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Переговоры возвращают в Стамбул».