Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Об этом сообщили в правительстве республики. Детали уголовного дела не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр транспорта Бурятии Александр Гоге

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр транспорта Бурятии Александр Гоге

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, задержание министра было «ожидаемо». По его словам, правительство региона взаимодействовало с правоохранительными органами по этому делу. Господин Сухоруков также назвал коррупцию «в условиях специальной военной операции» предательством.

Александр Гоге был назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии в марте 2021 года. До этого он занимал пост заместителя начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Росавтодора.