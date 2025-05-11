Главные новости 5-11 мая. Ростов-на-Дону и область

В строительство в столице Дона частной больницы инвестируют 5 млрд рублей. Медцентр SIS HOSPITAL ROSTOV-ON-DON по параметрам и инвестициями не будет иметь аналогов в регионе.

В Ростове-на-Дону возбудят уголовное дело после отказа ребенку-инвалиду в получении лекарств. По данным регионального СУ СК России, у несовершеннолетней выявили тяжелое генетическое заболевание, регулярный прием препарата позволил достичь стойкой ремиссии, но с января 2025 года родителям ребенка отказывают в получении лекарства.

Объем фармацевтического рынка Ростовской области (с учетом госзакупок) в 2024 году вырос до 49 млрд рублей. Это на 14,2% больше, чем годом ранее.

Расположенное в Ростове-на-Дону Управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возглавил генерал-майор полиции Виктор Шметков. Ему 62 года, он родился в Астрахани.

«Агрокомплекс Андреевский» инвестирует 250 млн рублей в запуск завода по переработке мяса на территории Тацинского района Ростовской области. Проект планируют реализовать к концу 2026 года.

Должность исполняющего обязанности главы Зерноградского района Ростовской области занял Дмитрий Репка. Ранее он занимал пост замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона.

Участок трассы М-4 «Дон», пролегающий через Ростовскую область, планируется расширить до 6-ти полос. Расширение затронет более 90 км дороги. По данным ГК «Автодор», на проект по расширению трассы направлено более 100 млрд рублей.

Главное управление МВД России по Ростовской области возглавил Александр Речицкий. До этого он руководил ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Руководитель группы планирования Центра управления полетов авиакомпании «Азимут» стал фигурантом уголовного дела. Он, по версии следствия, в их интересах экипажа составлял маршруты с максимальным полетным временем.

На Дону звание почетного гражданина Ростовской области присвоили жителю села Чалтырь Калусту Магояну. В День Победы, 9 мая, фронтовику исполнилось 100 лет.