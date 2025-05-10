На Дону объем фармрынка в 2024 году вырос до 49 млрд рублей

Объем фармацевтического рынка Ростовской области (с учетом госзакупок) в 2024 году вырос до 49 млрд руб. Это на 14,2% больше аналогичного показателя 2023 года. На долю импортной продукции пришлось 52,7% (+1,7% год к году) в деньгах и 29% (-0,6%) в упаковках, сообщили «Ъ-Ростов» в аналитическом агентстве DSM Group.

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По данным аналитиков, доля аптечных продаж в общем объеме фармрынка на Дону составила 64,3% в деньгах и 84,7% в упаковках. В прошлом году аптеки реализовали лекарств на 39,6 млрд руб., что на 11,8% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении объем продаж сократился на 8,1% — до 110,4 млн упаковок.

В Ростовской области, по данным на декабрь 2024 года, работало 2745 аптек (на 3,7% или 97 пунктов продаж больше, чем годом ранее). По количеству аптечных пунктов в топ-5 вошли компании «Апрель» (Краснодар) — 555 (+65 год к году), «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону) — 322 (+30), «Имплозия» (Самара) — 202 (-6), «Донская аптека+» — 144 (-9), «Лада» (Ессентуки) — 85 (+26).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», объем фармацевтического рынка в Южном федеральном округе (ЮФО) в 2024 году превысил 202 млрд руб. Рост оборотов эксперты связывают в том числе с удорожанием лекарств и медизделий. Одной из главных проблем, по словам участников рынка, остается высокая импортозависимость. На препараты зарубежного производства в общем объеме фармрынка ЮФО приходится свыше 50% в деньгах и 30% в упаковках.

Маргарита Синкевич