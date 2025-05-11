В Ростове в строительство частной больницы инвестируют 5 млрд рублей

В Ростове-на-Дону запустили крупномасштабный проект по строительству частной больницы. Медцентр SIS HOSPITAL ROSTOV-ON-DON по параметрам и инвестициями не будет иметь аналогов в регионе. Сейчас инвестор оформляет документы по планировке участка. Об этом сообщает 161.ru. со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1 Фото: предоставлено НИИ-ККБ №1

Медицинский комплекс будет располагаться по адресу ул. Левобережная, 2. Его концепция предполагает более 200 коек, 10 операционных залов, 20 реанимационных блоков, четыре центра радиодиагностики, 36 кабинетов для химиотерапии, два акушерских зала и инфраструктуру для оказания экстренной помощи детям и взрослым. Работу центра обеспечат 1,2 тыс. специалистов: порядка 200 врачей, более 500 сотрудников среднего звена и 200 человек допсостава.

На строительство больницы инвестор направит свыше 5 млрд руб. Он планирует сдать объект в 2026 году.

Мария Хоперская