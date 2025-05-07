В строительство мясного завода на Дону вложат 250 млн рублей

На территории Тацинского района к концу 2026 года планируют запустить завод по переработке мяса. Как ранее писал «Ъ-Ростов» производственные мощности запустят на базе фермы овец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Предприятие будет выпускать охлажденную баранину для федеральных торговых сетей. По информации, предоставленной «Ъ-Ростов» правительством региона, ООО «Агрокомплекс Андреевский» планирует инвестировать в производства порядка 250 млн руб. с использованием собственных средств.

В настоящее время ведется проектирование мясоперерабатывающего комплекса, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Константин Соловьев