Управление на транспорте МВД по СКФО возглавил генерал-майор Виктор Шметков

Управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возглавил генерал-майор полиции Виктор Шметков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы УТ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-службы УТ МВД России по Ростовской области

Виктору Шметкову 62 года, он родился в городе Астрахань. С 2005 по 2015 годы проходил службу на руководящих должностях УВД Астраханской области, с 2015 года занимал должность замначальника ГУ МВД по Волгоградской области, с 2019 года по апрель 2025 года являлся министром внутренних дел по Чувашской Республике.

Константин Соловьев