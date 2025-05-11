В Ростове следователи возбудят уголовное дело после отказа ребенку-инвалиду в препаратах

В Ростове-на-Дону следователи возбудят уголовное дело после отказа ребенку-инвалиду в получении лекарственных препаратов. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что у несовершеннолетней ростовчанки выявили тяжелое генетическое заболевание, из-за чего ей требуется постоянная терапия. Препарат, который нужен ребенку-инвалиду, воздействует на опухолевые клетки, не затрагивая здоровые. Регулярный прием этого лекарства с 2023 года позволил достичь стойкой ремиссии.

Однако с января 2025 года родителям ребенка отказывают в получении препарата. Многочисленные обращения результатов не принесли.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах и результатах расследования.

Мария Хоперская