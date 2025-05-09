Фицо: у Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву

Главу европейской дипломатии Каю Каллас возмутил сегодняшний визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. В ответ господин Фицо заявил, что она не имеет полномочий критиковать его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой ты (Кая Каллас.— "Ъ") так усердно работаешь»,— написал Роберт Фицо в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Господин Фицо напомнил, что более 60 тыс. солдат Красной армии погибли при освобождении Словакии в период Второй мировой войны. По его словам, сегодняшний визит в Москву был данью уважения советским солдатам. Также премьер Словакии заявил, что для поддержания дипломатических отношений странам необходим конструктивный диалог. Только он позволит прийти к компромиссу по спорным вопросам.

В апреле Кая Каллас заявляла, что страны ЕС, которые поедут в Россию 9 мая, ждут «последствия». Среди стран—членов ЕС и кандидатов на вступление парад Победы в Москве посетили премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии (кандидат на вступление в ЕС) Александр Вучич.

Екатерина Отрашкевич