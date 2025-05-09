В Подмосковье задержали подростков за катание на самокате в «Крокусе»

В Московской области полиция установила подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате по сгоревшему во время теракта концертному залу в «Крокус Сити Холле». Другой подросток снимал это на видео. Оба были доставлены в следственные органы, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Видео было опубликовано в Telegram-канале «Типичный Красногорск». На нем подросток во время катания на самокате по «Крокусу» приводит в действие огнетушитель. Молодые люди выложили видео в соцсети.

Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Российские спецслужбы задержали 45 человек, причастных к теракту.