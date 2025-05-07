Главные новости за 7 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Один человек пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области, двое — в Курской области.

Липецким станкостроителям Петровым вынесли заочный приговор по делу о мошенничестве.

Экс-глава сельского поселения под Воронежем стал фигурантом уголовного дела.

Бывший министр ЖКХ и ТЭК Тамбовской области Елена Бабикова получила условный срок.

Еще одному совладельцу «Стройсервиса» отказали в пересмотре иска на 813 млн руб. к воронежской «Галерее Чижова».

В Липецке ищут подрядчика для благоустройства нового парка аттракционов за 170 млн руб.

Заместителем министра ЖКХ и энергетики Воронежской области назначена Майя Талынева.

Орловские власти не нашли разработчика для проекта мемориального комплекса «Судбищенская битва».