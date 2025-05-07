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Два мирных жителя ранены при атаках дронов в Курской области

В результате атак двух дронов пострадали двое жителей приграничных муниципалитетов Курской области. Оба доставлены в областную клиническую больницу в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Вчера вечером БПЛА атаковал село Гончаровка Суджанского района — пострадал 42-летний мужчина. Он получил осколочное ранение головы, поясницы, касательное ранение левого бедра.

Еще одной атаке подвергся поселок Теткино Глушковского района. FPV-дрон ударил по автомобилю — пострадал 73-летний мужчина. У него диагностировали осколочное проникающее ранение брюшной стенки.

Накануне стало известно о четверых пострадавших из-за украинских атак: двое подростков получили ранения в Рыльске, 60-летняя женщина и 59-летний мужчина — в селе Тяжино Глушковского района. Всех их отвезли в больницу.

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Алина Морозова

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